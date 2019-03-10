Випуск новин за 15:00: Трагедія у Вінниці. Протести у Росії

У випуску новин за 10 березня станом на 15:00 – від сильного пориву вітру у Вінниці дерево завалилося просто на 11-річну дівчинку, яка стояла з мамою на зупинці. Медики, що прибули на місце, не змогли її врятувати. Кілька тисяч росіян вийшли на мітинг у Москві: вони протестують проти ізоляції інтернету. Поліція почала затримувати активістів ще до початку заходу.

Також у випуску: В Ефіопії розбився пасажирський "Боїнг", на борті якого перебували 157 людей, всі загинули. Українці на відкритих територіях спалюють траву і чагарники: чому не можна цього робити. Сьогодні синоптики прогнозують сильні вітри й дощі по всій території України. У Києві та Черкасах відбуваються протести Нацкорпусу щодо справи сім'ї Гладковського, десятки постраждалих.