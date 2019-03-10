Випуск новин за 15:00: Трагедія у Вінниці. Протести у Росії
У випуску новин за 10 березня станом на 15:00 – від сильного пориву вітру у Вінниці дерево завалилося просто на 11-річну дівчинку, яка стояла з мамою на зупинці. Медики, що прибули на місце, не змогли її врятувати. Кілька тисяч росіян вийшли на мітинг у Москві: вони протестують проти ізоляції інтернету. Поліція почала затримувати активістів ще до початку заходу.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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