Выпуск новостей за 15:00: Требование ЦИК. Отставка Суркова
В выпуске новостей за 25 мая по состоянию на 15:00 – ЦИК требует, чтобы парламент принял закон "О публичных закупках". Ведь без него комиссия не может подготовиться к внеочередным выборам в Верховную раду. Одиозный помощник Путина по вопросам Донбасса Владислав Сурков уволился. Теперь его место займет высланный из Беларуси посол Михаил Бабич.
Также в выпуске:
Международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить украинских военнопленных моряков.
Народный депутат Игорь Мосейчук покинул "Радикальную партию Олега Ляшко".
25 мая в Киеве откроют пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов.
Шквальный ветер и грозы оставили без света почти 70 населенных пунктов в пяти областях Украины.
Источник: 24 канал
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