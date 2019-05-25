Выпуск новостей за 15:00: Требование ЦИК. Отставка Суркова

В выпуске новостей за 25 мая по состоянию на 15:00 – ЦИК требует, чтобы парламент принял закон "О публичных закупках". Ведь без него комиссия не может подготовиться к внеочередным выборам в Верховную раду. Одиозный помощник Путина по вопросам Донбасса Владислав Сурков уволился. Теперь его место займет высланный из Беларуси посол Михаил Бабич.

Также в выпуске: Международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить украинских военнопленных моряков. Народный депутат Игорь Мосейчук покинул "Радикальную партию Олега Ляшко". 25 мая в Киеве откроют пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов. Шквальный ветер и грозы оставили без света почти 70 населенных пунктов в пяти областях Украины.

Источник: 24 канал