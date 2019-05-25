Випуск новин за 15:00: Вимога ЦВК. Відставка Суркова

У випуску новин за 25 травня станом на 15:00 – ЦВК вимагає, щоб парламент ухвалив закон "Про публічні закупівлі". Адже без нього комісія не може підготуватись до позачергових виборів у Верховну раду. Одіозний помічник Путіна з питань Донбасу Владислав Сурков звільнився. Тепер його місце займе висланий з Білорусі посол Михайло Бабич.

Також у випуску: Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію звільнити військовополонених українських моряків. Народний депутат Ігор Мосейчук покинув "Радикальну партію Олега Ляшка". 25 травня у Києві відкриють пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою та Аркою Дружби народів. Шквальний вітер та грози залишили без світла майже 70 населених пунктів у п'яти областях України.

Джерело: 24 канал