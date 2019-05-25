16:02
25 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дитяча образа і підводна помста Путіна
      Вєсті Кремля
      21:39, 24 травня
      Вєсті.UA: Ге-команда Коломойського. Голосні вимоги Вакарчука
      Вєсті.UA
      21:01, 24 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Випуск новин за 15:00: Вимога ЦВК. Відставка Суркова

      Випуск новин 4

      У випуску новин за 25 травня станом на 15:00 – ЦВК вимагає, щоб парламент ухвалив закон "Про публічні закупівлі". Адже без нього комісія не може підготуватись до позачергових виборів у Верховну раду. Одіозний помічник Путіна з питань Донбасу Владислав Сурков звільнився. Тепер його місце займе висланий з Білорусі посол Михайло Бабич.

      Також у випуску: 

      Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію звільнити військовополонених українських моряків.

      Народний депутат Ігор Мосейчук покинув "Радикальну партію Олега Ляшка". 

      25 травня у Києві відкриють пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою та Аркою Дружби народів.

      Шквальний вітер та грози залишили без світла майже 70 населених пунктів у п'яти областях України.

       

      blog_ava
      Петиція про звільнення Богдана з посади голови АП набрала необхідні голоси
      сьогодні
      4606
      Теги: Новини Росії ЦВК Випуск новин
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Догляд за собою – це, перш за все, повага до себе, – косметолог
      сьогодні , 16:02 Догляд за собою – це, перш за все, повага до себе, – косметолог
      Сергій Якименко 1
      Референдум – не лучший вариант: пример Великобритании
      сьогодні , 12:02 Референдум – не лучший вариант: пример Великобритании
      Павло Казарін 310
      Новая схема Коломойского по "Приватбанку": почему это опасно для украинцев
      сьогодні , 08:25 Новая схема Коломойского по "Приватбанку": почему это опасно для украинцев
      Сергій Фурса 2532
      України – США: "синьо-жовті" перемогли у першому матчі чемпіонату світу U-20 (відео)
      24 травня , 23:53 України – США: "синьо-жовті" перемогли у першому матчі чемпіонату світу U-20 (відео)
      1849
      Це порушує права людини: співак MELOVIN про мовний закон та Євробачення
      24 травня , 22:41 Це порушує права людини: співак MELOVIN про мовний закон та Євробачення
      Олена Кандяк 3332
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук