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      Выпуск новостей за 15:00: Туристический ажиотаж в Чернобыле. Задержание украинцев в Бангладеше

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 июня по состоянию на 15:00 – толпы туристов со всего мира заказывают туры в зону отчуждения. После успеха сериала от американской компании HBO гиды в Чернобыле работают почти без выходных. Шестерых граждан Украины полиция Бангладеш задержала в последний день мая, их обвиняют в мошенничестве. Известно, что их удерживают в тюрьме без еды и воды уже девять дней.

      Также в выпуске:

      Тысячи венесуэльцев отправились в Колумбию. Там накануне открыли границу, которая была перекрыта почти четыре месяца.

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      На Одесщине в течение нескольких дней не прекращались сильные ливни, что привело к наводнению. Вода затопила дороги и дома, а из рек на берег начало выносить рыбу.

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      Теги: Бангладеш МИД Украины Чернобыль Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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