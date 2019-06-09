Випуск новин за 15:00: Туристичний ажіотаж у Чорнобилі. Затримання українців у Бангладеші

У випуску новин за 9 червня станом на 15:00 – натовпи туристів з усього світу замовляють тури до зони відчуження. Після успіху серіалу від американської компанії HBO гіди у Чорнобилі працюють майже без вихідних. Шістьох громадян України поліція Бангладешу затримала в останній день травня, їх звинувачують у шахрайстві. Відомо, що їх утримують у в'язниці без їжі та води вже дев'ять днів.

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Тисячі венесуельців вирушили до Колумбії. Там напередодні відкрили кордон, який був перекритим майже чотири місяці.

Партії "Слуга народу" та "Європейська Солідарність" оголосили свій список кандидатів у народні депутати на парламентські вибори.

На Одещині впродовж кількох днів не припинялися сильні зливи, що призвело до повені. Вода затопила дороги й будинки, а з річок на берег почало виносити рибу.