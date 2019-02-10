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      ЗАДЕРЖАНИЕ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ ПО ПОВОДУ ГАНДЗЮК НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Выпуск новостей за 15:00: Угрозы священникам. Спасательная операция в Стамбуле

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 января по состоянию на 15:00 на Житомирщине иерарх УПЦ МП Виссарион угрожал священникам, которые перешли в новообразованную ПЦУ. Кроме того, Овручская епархия УПЦ МП распространяют листовки провокационного содержания. Спасатели продолжают разбирать завалы дома в Стамбуле. Количество погибших резко возросло, пока известно о 21 человеке.

      Также в выпуске:

      Как живут переселенцы из Широкино.

      Топ-5 фактов о Полае Манафорте.

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      Теги: УПЦ МП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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