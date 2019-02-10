Випуск новин за 15:00: Погрози священикам. Рятувальна операція у Стамбулі

У випуску новин за 10 січня станом на 15:00 – на Житомирщині ієрарх УПЦ МП Віссаріон погрожував священикам, які перейшли до новоутвореної ПЦУ. Крім того, Овруцька єпархія УПЦ МП розповсюджують листівки провокативного змісту. Рятувальники продовжують розбирати завали будинку у Стамбулі. Кількість загиблих різко зросла, наразі відомо про 21 людину.

Також у випуску: Як живуть переселенці з Широкиного. Топ-5 фактів про Пола Манафорта.