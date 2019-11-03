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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Выпуск новостей за 15:00: Ужасное ДТП в Киеве. Протесты в Шотландии

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 ноября по состоянию на 15:00 – ДТП произошло на улице Заболотного в Киеве: столкнулись автомобили "Волга" и Ssang Yong . В результате аварии 1 человек погиб, еще 6 получили травмы. До 20 тысяч человек вышли в Глазго на демонстрацию за независимость Шотландии от Великобритании.

      Также в выпуске:

      Американский президент Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть Владимира Зеленского в Белом доме, и убежден, что украинский лидер примет приглашение.

      "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж встречные исковые требования в деле против российского "Газпрома".

      На западе Франции бушует шторм Амели и уже десятки тысяч поселений без света, поваленные деревья и парализованы транспортные пути.

      blog_ava
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      Теги: Великобритания Шотландия Выпуск новостей Новости Киева Аварии и ДТП
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