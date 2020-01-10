Выпуск новостей за 15:00: Вербовка украинцев на Сумщине. Доказательства авиакатастрофы в Иране

В выпуске новостей за 10 января по состоянию на 15:00 – на Сумщине разоблачили схему вербовки российскими спецслужбами украинцев. Сотрудники контрразведки сумского управления Службы безопасности вышли на трех завербованных. В Министерстве иностранных дел сообщили, что США предоставили Украине важные данные по катастрофе Боинга МАУ.

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