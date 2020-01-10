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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      Випуск новин за 15:00: Вербування українців на Сумщині. Докази щодо авіакастрофи в Ірані

      Випуск новин 25 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 січня станом на 15:00 – на Сумщині викрили схему вербування російськими спецслужбами українців. Співробітники контррозвідки сумського управління Служби безпеки вийшли на трьох завербованих. У Міністерстві закордонних справ повідомили, що США надали Україні важливі дані щодо катастрофи Боїнга МАУ.

      Також у випуску:

      Поліцейські на КПВВ "Чонгар" затримали бойовика, причетного до окупації Криму.

      Апеляційний суд Києва не відпустив з-під варти підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка.

      В Австралії готуються до серйозного погіршення ситуації. За даними рятувальників, пожежі, що вирують у Новому Південному Уельсі та Вікторії, можуть об'єднатися.

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      Теги: Випуск новин
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