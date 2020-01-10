Випуск новин за 15:00: Вербування українців на Сумщині. Докази щодо авіакастрофи в Ірані
У випуску новин за 10 січня станом на 15:00 – на Сумщині викрили схему вербування російськими спецслужбами українців. Співробітники контррозвідки сумського управління Служби безпеки вийшли на трьох завербованих. У Міністерстві закордонних справ повідомили, що США надали Україні важливі дані щодо катастрофи Боїнга МАУ.
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