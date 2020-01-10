Випуск новин за 15:00: Вербування українців на Сумщині. Докази щодо авіакастрофи в Ірані

У випуску новин за 10 січня станом на 15:00 – на Сумщині викрили схему вербування російськими спецслужбами українців. Співробітники контррозвідки сумського управління Служби безпеки вийшли на трьох завербованих. У Міністерстві закордонних справ повідомили, що США надали Україні важливі дані щодо катастрофи Боїнга МАУ.

Також у випуску: Поліцейські на КПВВ "Чонгар" затримали бойовика, причетного до окупації Криму. Апеляційний суд Києва не відпустив з-під варти підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. В Австралії готуються до серйозного погіршення ситуації. За даними рятувальників, пожежі, що вирують у Новому Південному Уельсі та Вікторії, можуть об'єднатися.