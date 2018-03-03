Выпуск новостей за 15:00: Восстановление поставок газа. Продолжение санкций против России

В выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 15:00 – Украина преодолела критическую ситуацию с поставками газа. В этом украинцев заверил президент на встрече с руководством "Укртрансгаза". Санкции США против России из-за ее агрессии в Украине продлили еще на год. Об этом распорядился американский президент Дональд Трамп.

Также в выпуске: В субботу, 3 марта, в Украину зашел очередной циклон с сильными снегопадами и метелями. На Востоке опять обострение. Один воин погиб и еще двое получили ранения на Донбассе. За прошедшие сутки горячее было на Светлодарской дуге в Луганской области и у Авдеевки на Донецком направлении. Из-за морозов с 23 февраля в столице Украины заработало 24 дополнительных пункта обогрева.