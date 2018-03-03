Випуск новин за 15:00: Відновлення постачання газу. Продовження санкцій проти Росії
Випуск новин 15:56, 3 березня 226 Читать новость на русском
У випуску новин за 3 березня станом на 15:00 – Україна подолала критичну ситуацію з постачанням газу. У цьому українців запевнив президент на зустрічі з керівництвом "Укртрансгазу". Санкції США проти Росії через її агресію в Україні - продовжено ще на рік. Про це розпорядився американський президент Дональд Трамп.
Також у випуску:
У суботу, 3 березня, в Україну зайшов черговий циклон із сильними снігопадами та хуртовинами.
На Сході знову загострення. Один воїн загинув і ще двоє дістали поранення на Донбасі. Минулої доби гаряче було на Світлодарській дузі на Луганщині та біля Авдіївки на Донецькому напрямку.
Через морози з 23 лютого у столиці України запрацювало 24 додаткових пункти обігріву.
Джерело: 24 Канал
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