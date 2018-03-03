Випуск новин за 15:00: Відновлення постачання газу. Продовження санкцій проти Росії

У випуску новин за 3 березня станом на 15:00 – Україна подолала критичну ситуацію з постачанням газу. У цьому українців запевнив президент на зустрічі з керівництвом "Укртрансгазу". Санкції США проти Росії через її агресію в Україні - продовжено ще на рік. Про це розпорядився американський президент Дональд Трамп.

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У суботу, 3 березня, в Україну зайшов черговий циклон із сильними снігопадами та хуртовинами.

На Сході знову загострення. Один воїн загинув і ще двоє дістали поранення на Донбасі. Минулої доби гаряче було на Світлодарській дузі на Луганщині та біля Авдіївки на Донецькому напрямку.

Через морози з 23 лютого у столиці України запрацювало 24 додаткових пункти обігріву.