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      Выпуск новостей за 15:00: Возгорание электрокара. Ценные старинные книги на Черкащине

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 сентября по состоянию на 15:00 – в Киеве дотла сгорел электрокар сразу после того, как зарядил аккумулятор. Когда спасатели приехали на место, пламя полностью уничтожило автомобиль, оставив от нее кучку обгоревшего металлолома. Черкащанин случайно выкопал возле собственного дома редкую историческую находку. Найденое сразу отнес в краеведческий музей.

      Также в выпуске:

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      Олигарх Игорь Коломойский и ведущий Савик Шустер поссорились в прямом эфире одного из телеканалов.

      Журналисты "Европейской правды" сообщают, что часть депутатов, которые вошли в украинскую делегацию в ПАСЕ, все же планируют поехать на осеннюю сессию, несмотря на противоположное решение своих коллег.

      blog_ava
      "Мастер Шеф" 9 сезон 4 выпуск: кто из двенадцати черных фартуков покинул шоу
      сегодня
      996
      Теги: Электромобиль Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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