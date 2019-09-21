Випуск новин за 15:00: Загоряння електрокару. Цінні стародруки на Черкащині

У випуску новин за 21 вересня станом на 15:00 – в Києві вщент згорів електрокар одразу після того, як зарядив акумулятор. Коли рятувальники приїхали на місце, полум'я повністю знищило автітвку, залишивши від неї купку обгорілого металобрухту. Черкащанин випадково викопав біля власного будинку рідкісну історичну знахідку. Знайдене одразу відніс у краєзнавчий музей.

Також у випуску: Український танк т-64 повторив відомий трюк німецького Леопарда. Олігарх Ігор Коломойський та ведучий Савік Шустер посварились в прямому ефірі одного з телеканалів. Журналісти "Європейської правди" повідомляють, що частина депутатів, які увійшли до української делегації в ПАРЄ, все ж таки планують поїхати на осінню сесію, попри протилежне рішення своїх колег.

Джерело: 24 канал