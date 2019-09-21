15:49
21 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ КИЇВРАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Якутський шаман в психлікарні. Алкогольний розклад РФ
      Вєсті Кремля
      21:51, 20 вересня
      Вєсті.UA: Савченко мітить в ОПЗЖ до Медведчука? Попка-дурак Тищенко
      Вєсті.UA
      19:23, 20 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ КИЇВРАДА

      Випуск новин за 15:00: Загоряння електрокару. Цінні стародруки на Черкащині

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 вересня станом на 15:00 – в Києві вщент згорів електрокар одразу після того, як зарядив акумулятор. Коли рятувальники приїхали на місце, полум'я повністю знищило автітвку, залишивши від неї купку обгорілого металобрухту. Черкащанин випадково викопав біля власного будинку рідкісну історичну знахідку. Знайдене одразу відніс у краєзнавчий музей.

      Також у випуску:

      Український танк т-64 повторив відомий трюк німецького Леопарда.

      Олігарх Ігор Коломойський та ведучий Савік Шустер посварились в прямому ефірі одного з телеканалів.

      Журналісти "Європейської правди" повідомляють, що частина депутатів, які увійшли до української делегації в ПАРЄ, все ж таки планують поїхати на осінню сесію, попри протилежне рішення своїх колег.

      blog_ava
      Різдво Пресвятої Богородиці: дата та історія свята
      сьогодні
      7573
      Теги: Випуск новин Електромобіль
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Газові контракти з Росією: що на кону
      сьогодні , 15:21 Газові контракти з Росією: що на кону
      Наталя Ромашова 403
      Компромисс з Коломойским может закрыть перед Украиной возможность сотрудничества с МВФ
      сьогодні , 15:00 Компромисс з Коломойским может закрыть перед Украиной возможность сотрудничества с МВФ
      Сергій Фурса 142
      Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      10 вересня , 15:30 Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      6
      Штайнмаєр симпатизує Росії, або Чим небезпечна його формула у вирішення конфлікту на Донбасі
      сьогодні , 13:00 Штайнмаєр симпатизує Росії, або Чим небезпечна його формула у вирішення конфлікту на Донбасі
      Віталій Дейнега 321
      Расширение жилплощади: как это сделать за счет балкона
      сьогодні , 12:00 Расширение жилплощади: как это сделать за счет балкона
      Лев Парцхаладзе 735
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук