Выпуск новостей за 15:00: Взрыв бензовоза в Танзании. Ремонт украинских дорог
В выпуске новостей за 10 августа по состоянию на 15:00 – в Танзании, на Востоке Африки, взорвался бензовоз. И взрыв был настолько мощным, что унес жизни по меньшей мере 57 человек. Чтобы отремонтировать все дороги в Украине нужно 10 лет и триллион гривен. По крайней мере, так говорит министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Также в выпуске:
Под Киевом группа харьковчан расстреляла мужчину.
На Львовщине священник снял на видео плохую дорогу, чтобы привлечь внимание чиновников из ОГА.
На Востоке Китая бушует тайфун "Лекима".
Источник: 24 канал
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