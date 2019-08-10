Выпуск новостей за 15:00: Взрыв бензовоза в Танзании. Ремонт украинских дорог

В выпуске новостей за 10 августа по состоянию на 15:00 – в Танзании, на Востоке Африки, взорвался бензовоз. И взрыв был настолько мощным, что унес жизни по меньшей мере 57 человек. Чтобы отремонтировать все дороги в Украине нужно 10 лет и триллион гривен. По крайней мере, так говорит министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Также в выпуске: Под Киевом группа харьковчан расстреляла мужчину. На Львовщине священник снял на видео плохую дорогу, чтобы привлечь внимание чиновников из ОГА. На Востоке Китая бушует тайфун "Лекима".

Источник: 24 канал