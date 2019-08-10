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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      Випуск новин за 15:00: Вибух бензовоза у Танзанії. Ремонт українських доріг

      Випуск новин 1 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 серпня станом на 15:00 – у Танзанії, що на Сході Африки, вибухнув бензовоз, який був настільки потужним, що забрав життя щонайменше 57 людей. Аби відремонтувати всі дороги в Україні потрібно 10 років та трильйон гривень. Принаймні, так каже міністр інфраструктури Володимир Омелян.

      Також у випуску:

      Під Києвом група харків'ян розстріляла чоловіка.

      На Львівщині священник зняв відео про погану дорогу, щоб привернути увагу чиновників з ОДА.

      На Сході Китаю вирує тайфун "Лекіма".

      blog_ava
      Російська влада визнала, що вибух під Архангельськом стався на джерелі радіації, – ЗМІ
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Укравтодор
      Джерело: 24 канал
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