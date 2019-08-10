Випуск новин за 15:00: Вибух бензовоза у Танзанії. Ремонт українських доріг
У випуску новин за 10 серпня станом на 15:00 – у Танзанії, що на Сході Африки, вибухнув бензовоз, який був настільки потужним, що забрав життя щонайменше 57 людей. Аби відремонтувати всі дороги в Україні потрібно 10 років та трильйон гривень. Принаймні, так каже міністр інфраструктури Володимир Омелян.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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