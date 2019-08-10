Випуск новин за 15:00: Вибух бензовоза у Танзанії. Ремонт українських доріг

У випуску новин за 10 серпня станом на 15:00 – у Танзанії, що на Сході Африки, вибухнув бензовоз, який був настільки потужним, що забрав життя щонайменше 57 людей. Аби відремонтувати всі дороги в Україні потрібно 10 років та трильйон гривень. Принаймні, так каже міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Також у випуску: Під Києвом група харків'ян розстріляла чоловіка. На Львівщині священник зняв відео про погану дорогу, щоб привернути увагу чиновників з ОДА. На Сході Китаю вирує тайфун "Лекіма".

Джерело: 24 канал