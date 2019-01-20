Выпуск новостей за 15:00: Взрыв в Сирии. Первое лунное затмение в году

В выпуске новостей за 20 января по состоянию на 15:00 – в Дамаске, столице Сирии, прогремел мощный взрыв. Есть погибшие и раненые, однако информации о количестве жертв нет. Сейчас рассматривают две версии инцидента: заложена бомба или нападение террориста-смертника. Утром 21 января состоится первое в этом году лунное затмение: Луна станет темно-красной и на вид будет казаться больше, чем обычно.

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