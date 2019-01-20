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      Выпуск новостей за 15:00: Взрыв в Сирии. Первое лунное затмение в году

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 января по состоянию на 15:00 – в Дамаске, столице Сирии, прогремел мощный взрыв. Есть погибшие и раненые, однако информации о количестве жертв нет. Сейчас рассматривают две версии инцидента: заложена бомба или нападение террориста-смертника. Утром 21 января состоится первое в этом году лунное затмение: Луна станет темно-красной и на вид будет казаться больше, чем обычно.

      Также в выпуске:

      На Львовщине спасатели нашли заблудившихся туристов: один из них погиб, другого госпитализировали.

      В Афганистане боевики атаковали кортеж губернатора.

      Ракетный эсминец США зашел в Черное море, россияне уже начали следить за ним.

      Смогут ли кандидаты в президенты выполнить все свои обещания.

       

      Теги: Выпуск новостей Взрыв Война в Сирии
      Источник: 24 канал
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