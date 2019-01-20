Випуск новин за 15:00: Вибух у Сирії. Перше місячне затемнення в році

У випуску новин за 20 січня станом на 15:00 – у Дамаску, столиці Сирії, прогримів потужний вибух. Є загиблі та поранені, проте інформації щодо кількості жертв немає. Наразі розглядають дві версії інциденту: закладена бомба або напад терориста-смертника. Вранці 21 січня відбудеться перше в цьому році місячне затемнення: Місяць стане темно-червоним й на вигляд здаватиметься більшим, ніж зазвичай.

Також у випуску: На Львівщині рятувальники знайшли заблукалих туристів: один з них загинув, іншого госпіталізували. В Афганістані бойовики атакували кортеж губернатора. Ракетний есмінець США зайшов у Чорне море, росіяни вже почали стежити за ним. Чи зможуть кандидати у президенти виконати всі свої обіцянки.