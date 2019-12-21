Выпуск новостей за 15:00: Взрыв во Львове. Причина пожара в одесском колледже

В выпуске новостей за 21 декабря по состоянию на 15:00 – в результате взрыва во львовской многоэтажке повылетали окна и двери. Взрыв прогремел около обеда в одной из квартир, где мастер устанавливал газовое оборудование. Люди в одесском колледже не могли эвакуироваться, поскольку один из выходов в здании колледжа был закрыт. А возгорание произошло из-за неисправного удлинителя.

Также в выпуске:

В столице Венесуэлы повесили гирлянды вдоль русла реки Гуайре, обвили ими деревья и осветили парки. И это в то время, когда в небольших пунктах, в человеческих домах, электроэнергии нет вообще.

Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США. Документ обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

Во Львове из-за аномально теплой погоды зацвели деревья. Удивленные горожане уже делятся фотографиями зеленых яблонь, орешника и даже калины в социальных сетях.