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      Выпуск новостей за 15:00: Взрыв во Львове. Причина пожара в одесском колледже

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 декабря по состоянию на 15:00 – в результате взрыва во львовской многоэтажке повылетали окна и двери. Взрыв прогремел около обеда в одной из квартир, где мастер устанавливал газовое оборудование. Люди в одесском колледже не могли эвакуироваться, поскольку один из выходов в здании колледжа был закрыт. А возгорание произошло из-за неисправного удлинителя.

      Также в выпуске:

      В столице Венесуэлы повесили гирлянды вдоль русла реки Гуайре, обвили ими деревья и осветили парки. И это в то время, когда в небольших пунктах, в человеческих домах, электроэнергии нет вообще.

      Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США. Документ обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

      Во Львове из-за аномально теплой погоды зацвели деревья. Удивленные горожане уже делятся фотографиями зеленых яблонь, орешника и даже калины в социальных сетях.

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      Теги: Взрыв Пожар Выпуск новостей
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