Випуск новин за 15:00: Вибух у Львові. Причина пожежі в одеському коледжі

У випуску новин за 21 грудня станом на 15:00 – через вибух у львівській багатоповерхівці повилітали вікна та двері. Вибух пролунав близьку обіду в одній із квартир, де майстер встановлював газове обладнання. Люди в одеському коледжі не могли евакуюватися, оскільки один із виходів у будівлі коледжу був закритий. А займання сталося через несправний подовжувач.

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