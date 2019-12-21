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      Випуск новин за 15:00: Вибух у Львові. Причина пожежі в одеському коледжі

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 грудня станом на 15:00 – через вибух у львівській багатоповерхівці повилітали вікна та двері. Вибух пролунав близьку обіду в одній із квартир, де майстер встановлював газове обладнання. Люди в одеському коледжі не могли евакуюватися, оскільки один із виходів у будівлі коледжу був закритий. А займання сталося через несправний подовжувач.

      Також у випуску:

      У столиці Венесуели повісили гірлянди уздовж русла річки Гуайре, обвили ними дерева і освітили парки. І це в той час, коли у невеличких пунктах, у людських домівках, електроенергії немає взагалі. 

      Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США. Документ зобов'язує адміністрацію ввести санкції щодо російських газопроводів "Північний потік – 2" та "Турецький потік".

      У Львові через аномально теплу погоду зацвіли дерева. Здивовані містяни вже діляться світлинами зелених яблунь, ліщин та навіть калини в соціальних мережах.

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      Теги: Вибух Випуск новин Пожежа
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