Выпуск новостей за 15:00: Взрывы на оборонном заводе России. Боевые учения

В выпуске новостей за 2 июня по состоянию на 15:00 – почти девяносто пострадавших уже насчитали от взрывов на российском оборонном заводе в тамошнем Дзержинске. Вероятная причина катастрофы – несоблюдение правил безопасности. Отбивать вражескую атаку в море и уничтожать морской десант противника тренировались украинские военные. Боевые учения прошли в акватории Азовского моря.

Также в выпуске: В результате стихии, которая бушевала накануне на рок-фестивале "Казак-фест", погиб человек и еще двое получили травмы. Из-за непогоды в Украине обесточены 184 населенных пункта. Зеленский едет в первую заграничную командировку в Брюссель.

Источник: 24 канал