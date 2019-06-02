Выпуск новостей за 15:00: Взрывы на оборонном заводе России. Боевые учения
В выпуске новостей за 2 июня по состоянию на 15:00 – почти девяносто пострадавших уже насчитали от взрывов на российском оборонном заводе в тамошнем Дзержинске. Вероятная причина катастрофы – несоблюдение правил безопасности. Отбивать вражескую атаку в море и уничтожать морской десант противника тренировались украинские военные. Боевые учения прошли в акватории Азовского моря.
Также в выпуске:
В результате стихии, которая бушевала накануне на рок-фестивале "Казак-фест", погиб человек и еще двое получили травмы.
Из-за непогоды в Украине обесточены 184 населенных пункта.
Зеленский едет в первую заграничную командировку в Брюссель.
Источник: 24 канал
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