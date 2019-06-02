Випуск новин за 15:00: Вибухи на оборонному заводі Росії. Бойові навчання
У випуску новин за 2 червня станом на 15:00 – майже дев'яносто постраждалих вже нарахували від вибухів на російському оборонному заводі у тамтешньому Дзержинську. Ймовірна причина катастрофи – недотримання правил безпеки. Відбивати ворожу атаку в морі і знищувати морський десант супротивника тренувалися українські військові. Бойові навчання пройшли в акваторії Азовського моря.
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Джерело: 24 канал
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