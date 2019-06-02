Випуск новин за 15:00: Вибухи на оборонному заводі Росії. Бойові навчання

У випуску новин за 2 червня станом на 15:00 – майже дев'яносто постраждалих вже нарахували від вибухів на російському оборонному заводі у тамтешньому Дзержинську. Ймовірна причина катастрофи – недотримання правил безпеки. Відбивати ворожу атаку в морі і знищувати морський десант супротивника тренувалися українські військові. Бойові навчання пройшли в акваторії Азовського моря.

Також у випуску: Внаслідок стихії, що вирувала напередодні на рок-фестивалі "Козак-фест" загинула людина та ще двоє травмовані. Через негоду в Україні знеструмлено 184 населені пункти. Зеленський їде у перше закордонне відрядження до Брюсселя.

Джерело: 24 канал