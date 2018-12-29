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      Выпуск новостей за 15:00: Задержание чиновника на взятке. Российские провокации на Донбассе

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 декабря, по состоянию на 15:00 – на Херсонщине на взятке попался заместитель мэра Геническа. Он требовал у местной жительницы 35 тысяч гривен за то, что городской совет приобретет у нее однокомнатную квартиру за бюджетные средства. Минобороны сообщает, что Россия готовится применить химическое вооружение на оккупированных территориях Донбасса и обвинить в этом Украину.

      Также в выпуске:

      Филиппины потрясло мощное землетрясение магнитудой 7,2.

      В полночь должно было начать действовать "новогоднее перемирие", но оккупанты продолжают обстрелы, ранения получил один военный.

      Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Романа Сущенко поместили в карцер и издеваются над ним.

      Теги: Коррупция Война на Донбассе Міністерство оборони України Украина – Россия Взятка Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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