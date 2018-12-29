Випуск новин за 15:00: Затримання чиновника на хабарі. Російські провокації на Донбасі
У випуску новин за 29 грудня станом на 15:00 – на Херсонщині на хабарі попався заступник мера Генічеська. Він вимагав у місцевої жительки 35 тисяч гривень за те, що міська рада придбає у неї однокімнатну квартиру за бюджетні кошти. Міноборони повідомляє що, Росія готується застосувати хімічне озброєння на окупованих територіях Донбасу та звинуватити в цьому Україну.
Також у випуску:
Філіппіни сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,2.
Опівночі повинно було почати діяти "новорічне перемир'я", але окупанти продовжують обстріли, поранення отримав один військовий.
Український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що Романа Сущенка помістили в карцер і знущаються над ним.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі