Випуск новин за 15:00: Затримання чиновника на хабарі. Російські провокації на Донбасі

У випуску новин за 29 грудня станом на 15:00 – на Херсонщині на хабарі попався заступник мера Генічеська. Він вимагав у місцевої жительки 35 тисяч гривень за те, що міська рада придбає у неї однокімнатну квартиру за бюджетні кошти. Міноборони повідомляє що, Росія готується застосувати хімічне озброєння на окупованих територіях Донбасу та звинуватити в цьому Україну.

Також у випуску: Філіппіни сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,2. Опівночі повинно було почати діяти "новорічне перемир'я", але окупанти продовжують обстріли, поранення отримав один військовий. Український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що Романа Сущенка помістили в карцер і знущаються над ним.