Выпуск новостей за 15:00: Заминирование метро в Киеве. Разрешение об автокефалии
В выпуске новостей за 26 мая по состоянию на 15:00 – в Киеве закрыли 5 станций метро из-за сообщения о заминировании. В УПЦ МП заявили, что Томос об автокефалии Украинской церкви уже готов.
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