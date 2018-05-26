Выпуск новостей за 15:00: Заминирование метро в Киеве. Разрешение об автокефалии

В выпуске новостей за 26 мая по состоянию на 15:00 – в Киеве закрыли 5 станций метро из-за сообщения о заминировании. В УПЦ МП заявили, что Томос об автокефалии Украинской церкви уже готов.

Также в выпуске:

Украинские войска продвинулись вперед под оккупированным Докучаевском и заняли ключевые высоты на фронте.



Глава Кремля Владимир Путин считает, что если в Альянс примут еще и Украину, то ракеты и радары войск НАТО еще больше будут угрожать России.



В центре Киева для болельщиков и туристов открыли фан-зону Лиги Чемпионов.



Столичные аэропорты всю ночь принимали чартеры с футбольными фанатами. Сам Киев сегодня находится под усиленной охраной полиции и Нацгвардии из-за финала Лиги Чемпионов.



После встречи с Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что санкции с России не снимут без уступок Кремля на Донбассе.