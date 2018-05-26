Випуск новин за 15:00: Замінування метро у Києві. Дозвіл про автокефалію

У випуску новин за 26 травня станом на 15:00 – у Києві зачинили 5 станцій метро через повідомлення про замінування. В УПЦ МП заявили, що Томос про автокефалію української церкви вже готовий.

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Українські війська просунулись уперед під окупованим Докучаєвськом і зайняли ключові висоти на фронті.

Володимир Путін вважає, якщо у Альянс приймуть ще й Україну, то ракети й радари військ НАТО ще більше загрожуватимуть Росії.

У центрі Києва для вболівальників і туристів відкрили фан-зону Ліги Чемпіонів.

Столичні аеропорти всю ніч приймали чартери із футбольними фанатами. Сам Київ сьогодні перебуває під посиленою охороною поліції та Нацгвардії через фінал Ліги Чемпіонів.

Після зустрічі з Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон заявив, що санкції з Росії не знімуть без поступок Кремля на Донбасі.