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Випуск новин за 15:00: Замінування метро у Києві. Дозвіл про автокефалію

Випуск новин 43 Читать новость на русском

У випуску новин за 26 травня станом на 15:00 – у Києві зачинили 5 станцій метро через повідомлення про замінування. В УПЦ МП заявили, що Томос про автокефалію української церкви вже готовий.

Також у випуску:

Українські війська просунулись уперед під окупованим Докучаєвськом і зайняли ключові висоти на фронті.

Володимир Путін вважає, якщо у Альянс приймуть ще й Україну, то ракети й радари військ НАТО ще більше загрожуватимуть Росії.

У центрі Києва для вболівальників і туристів відкрили фан-зону Ліги Чемпіонів.

Столичні аеропорти всю ніч приймали чартери із футбольними фанатами. Сам Київ сьогодні перебуває під посиленою охороною поліції та Нацгвардії через фінал Ліги Чемпіонів.

Після зустрічі з Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон заявив, що санкції з Росії не знімуть без поступок Кремля на Донбасі.

Теги: Випуск новин УПЦ КП метро Єдина помісна церква
Джерело: 24 Канал
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