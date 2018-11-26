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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
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      Выпуск новостей за 15:00: Заседание комитета ВР о введении военного положения

      Выпуск новостей 1278 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 ноября по состоянию на 15:00 – указ президента №390 "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения" рассмотрели на профильном комитете Верховной Рады.

      Также в выпуске:

      Комитет ВР единогласно поддержал указ президента о введении военного положения.

      Для того, чтобы Совет согласился на введение военного положения, проголосовать "за" должны минимум 226 депутатов.

      Теги: Военное положение в Украине Верховная Рада Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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