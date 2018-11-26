Выпуск новостей за 15:00: Заседание комитета ВР о введении военного положения

В выпуске новостей за 26 ноября по состоянию на 15:00 – указ президента №390 "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения" рассмотрели на профильном комитете Верховной Рады.

Также в выпуске: Комитет ВР единогласно поддержал указ президента о введении военного положения. Для того, чтобы Совет согласился на введение военного положения, проголосовать "за" должны минимум 226 депутатов.