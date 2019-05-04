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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Выпуск новостей за 15:00: Зеленский назвал вероятную дату инаугурации. Штормовое предупреждение

      Выпуск новостей 45 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 мая по состоянию на 15:00 – новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководителями фракций парламента будет настаивать, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. В Украине ожидают штормовое предупреждение, МЧС предупреждает о шквальных ветрах. Штормовую погоду с грозами и ливнями ожидают почти по всей территории страны. Кроме того, возможен град.

      Также в выпуске:

      Председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко ушел в отставку.

      Миссия ОБСЕ зафиксировала у террористов на Луганщине новейшую станцию наземной разведки "Кредо-М1".

      По восточному побережью Индии прошелся мощный циклон Фани.

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      Теги: Владимир Зеленский ГСЧС Выборы Президента 2019 Инаугурация Зеленского Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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