Випуск новин за 15:00: Зеленський назвав ймовірну дату інавгурації. Штормове попередження
У випуску новин за 4 травня станом на 15:00 – новообраний Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками фракцій парламенту наполягатиме, щоб інавгурація відбулася 19 травня. В Україні очікують штормове попередження, надзвичайники попереджають про шквальні вітри. Штормову погоду із грозами і зливами очікують майже по всій території країни. Крім того, можливий град.
Також у випуску:
Голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко пішов у відставку.
Місія ОБСЄ зафіксувала у терористів на Луганщині новітню станцію наземної розвідки "Кредо-М1".
Східним узбережжям Індії пройшовся потужний циклон Фані.
Джерело: 24 канал
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