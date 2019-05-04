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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Випуск новин за 15:00: Зеленський назвав ймовірну дату інавгурації. Штормове попередження

      Випуск новин 37 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 травня станом на 15:00 – новообраний Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками фракцій парламенту наполягатиме, щоб інавгурація відбулася 19 травня. В Україні очікують штормове попередження, надзвичайники попереджають про шквальні вітри. Штормову погоду із грозами і зливами очікують майже по всій території країни. Крім того, можливий град.

      Також у випуску: 

      Голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко пішов у відставку.

      Місія ОБСЄ зафіксувала у терористів на Луганщині новітню станцію наземної розвідки "Кредо-М1".

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      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин Інавгурація Зеленського Президентські вибори 2019 ДСНС
      Джерело: 24 канал
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