Випуск новин за 15:00: Зеленський назвав ймовірну дату інавгурації. Штормове попередження

У випуску новин за 4 травня станом на 15:00 – новообраний Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками фракцій парламенту наполягатиме, щоб інавгурація відбулася 19 травня. В Україні очікують штормове попередження, надзвичайники попереджають про шквальні вітри. Штормову погоду із грозами і зливами очікують майже по всій території країни. Крім того, можливий град.

Також у випуску: Голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко пішов у відставку. Місія ОБСЄ зафіксувала у терористів на Луганщині новітню станцію наземної розвідки "Кредо-М1". Східним узбережжям Індії пройшовся потужний циклон Фані.

Джерело: 24 канал