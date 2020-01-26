Выпуск новостей за 15:00: Землетрясение в Турции. Испытания самолета

В выпуске новостей за 25 января по состоянию на 15:00 – число жертв мощного землетрясения в Турции возросло до 35, а пострадавших до более полутора тысяч. Из-под завалов спасателям пока что удалось извлечь около 40 человек. В США впервые испытали в полете самый большой двухмоторный самолет. Судно поднялось с авиабазы под Сиэтлом в два часа дня по местному времени.

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