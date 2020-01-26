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      Випуск новин за 15:00: Землетрус у Туреччині. Випробування літака

      Випуск новин 13 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 січня станом на 15:00 – кількість жертв потужного землетрусу в Туреччині зросла до 35, а потерпілих понад півтори тисячі. З-під завалів рятувальникам наразі вдалося витягти понад 40 людей. У США вперше випробували у польоті найбільший двомоторний літак. Судно піднялося з авіабази під Сіетлом о другій дня за місцевим часом.

      Також у випуску:

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      Кількість загиблих від коронавірусу в Китаї перевалила за півсотні, а також понад дві тисячі людей заражені.

      Сьогодні Президент України Володимир Зеленський відвідає Польщу з офіційним візитом, де зустрінеться з польським колегою Анджеєм Дудою.

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      Теги: Випуск новин Новини Туреччини
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