Випуск новин за 15:00: Землетрус у Туреччині. Випробування літака

У випуску новин за 25 січня станом на 15:00 – кількість жертв потужного землетрусу в Туреччині зросла до 35, а потерпілих понад півтори тисячі. З-під завалів рятувальникам наразі вдалося витягти понад 40 людей. У США вперше випробували у польоті найбільший двомоторний літак. Судно піднялося з авіабази під Сіетлом о другій дня за місцевим часом.

Також у випуску: Український військовий загинув сьогодні на передовій. Він отримав несумісне із життям поранення. Кількість загиблих від коронавірусу в Китаї перевалила за півсотні, а також понад дві тисячі людей заражені. Сьогодні Президент України Володимир Зеленський відвідає Польщу з офіційним візитом, де зустрінеться з польським колегою Анджеєм Дудою.