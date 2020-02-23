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      НОВЫЕ САНЖАРЫ СМЕРТЬ СЕРГЕЯ СТАРИЦКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
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      Выпуск новостей за 15:00 Землетрясение в Турции. Обстрелы на войне

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 февраля по состоянию на 15:00 – мощное землетрясение на востоке Турции. Пострадали девять человек, из них трое детей. Еще пять человек получили травмы. Землетрясение произошло утром на границе Турции и Ирана. Враг продолжает бить из минометов по позициям наших защитников. За минувшие сутки в сторону украинских воинов прилетело 39 мин.

      Также в выпуске:

      К одной из эвакуированных иностранок в Новых Санжарах вызвали медиков. У женщины были жалобы на самочувствие, правда, о коронавирусе речи не идет. Врачи, прибывшие на вызов, после всех проведенных обследований, диагностировали обострение хронической болезни желудка.

      Из Харькова в Полтавскую область отправилась автоколонна с гостинцами. Инициировали "добрую колонну" участники местного автомайдана. Утверждают, что события 20 февраля были выгодны тем, кто хотел очернить украинцев. Поэтому призвали волонтеров всей страны собирать пробеги и поддерживать людей, эвакуированных из Уханя.

      Смерть бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого будут расследовать как умышленное убийство. Накануне его тело нашли в имении экс-министра иностранных дел времен Януковича – Леонида Кожары.

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      Теги: Война на Донбассе Землетрясение Война Выпуск новостей
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