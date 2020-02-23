Випуск новин за 15:00: Землетрус у Туреччині. Обстріли на війні

У випуску новин за 23 лютого станом на 15:00 – потужний землетрус на сході Туреччини. Постраждали дев'ятеро людей, з них троє дітей. Ще п'ятеро людей дістали травми. Землетрус стався вранці на кордоні Туреччини та Ірану. Ворог продовжує гатити з мінометів по позиціях наших оборонців. За минулу добу у бік українських воїнів прилетіло 39 мін.

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До однієї з евакуйованих іноземок у Нових Санжарах викликали медиків. У жінки були скарги на самопочуття, щоправда, про коронавірус не йдеться. Лікарі, які прибули на виклик, після усіх проведених обстежень, діагностували загострення хронічної хвороби шлунка.

З Харкова на Полтавщину вирушила автоколона з гостинцями. Ініціювали "добру колону" учасники місцевого автомайдану. Переконують, що події 20 лютого були вигідні тим, хто хотів очорнити українців. Тому закликали волонтерів всієї країни збирати пробіги та підтримувати людей, евакуйованих з Уханя.

Смерть колишнього керівника телеканалу "Інтер" Сергія Старицького розслідуватимуть як умисне вбивство. Напередодні його тіло знайшли у маєтку ексміністра закордонних справ часів Януковича – Леоніда Кожари.