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      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
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      Выпуск новостей за 15: 00: укрепление гривны. Непогода в Канаде

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 декабря по состоянию на 15:00 – премьер-министр Украины Алексей Гончарук уверен, что гривна продолжит укрепляться в следующем году. В Торонто из-за метели и гололеда массово отменяют авиарейсы.

      Также в выпуске:

      Президент Владимир Зеленский поздравил Владимира Путина с грядущими новогодними праздниками.

      В Кракове проходит фестиваль рождественских вертепов-шопок.

      Американский дипломат Уильям Тейлор снял видео для украинцев, в котором рассказал, что покидает пост вицепрезидента американского Института мира.

       

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      Теги: Выпуск новостей Канада Алексей Гончарук
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