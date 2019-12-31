Выпуск новостей за 15: 00: укрепление гривны. Непогода в Канаде
В выпуске новостей за 31 декабря по состоянию на 15:00 – премьер-министр Украины Алексей Гончарук уверен, что гривна продолжит укрепляться в следующем году. В Торонто из-за метели и гололеда массово отменяют авиарейсы.
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