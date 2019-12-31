Выпуск новостей за 15: 00: укрепление гривны. Непогода в Канаде

В выпуске новостей за 31 декабря по состоянию на 15:00 – премьер-министр Украины Алексей Гончарук уверен, что гривна продолжит укрепляться в следующем году. В Торонто из-за метели и гололеда массово отменяют авиарейсы.

Также в выпуске: Президент Владимир Зеленский поздравил Владимира Путина с грядущими новогодними праздниками. В Кракове проходит фестиваль рождественских вертепов-шопок. Американский дипломат Уильям Тейлор снял видео для украинцев, в котором рассказал, что покидает пост вицепрезидента американского Института мира.