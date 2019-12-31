Випуск новин за 15:00: Зміцнення гривні. Негода у Канаді

У випуску новин за 31 грудня станом на 15:00 – прем'єр-міністр України Олексій Гончарук впевнений, що гривня продовжить зміцнюватись наступного року. У Торонто через заметілі та ожеледицю масово скасовують авіарейси.

Також у випуску: Президент Володимир Зеленський привітав Володимира Путіна з прийдешніми новорічними святами. У Кракові триває фестиваль різдвяних вертепів-шопок. Американський дипломат Вільям Тейлор зняв відео для українців, в якому розповів, що покидає пост віцепрезидента американського Інституту миру.