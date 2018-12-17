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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Выпуск новостей за 16:00: Адвокаты украинских моряков. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 28 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 ноября по состоянию на 16:00 – в группу, которая будет защищать украинских пленных моряков, вошло 32 адвоката. Координирует защитников военнопленных Николай Полозов, который ранее был адвокатом Надежды Савченко. В ОБСЕ зафиксировали увеличение техники боевиков вблизи Луганска. Террористы 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранили двух украинских военнослужащих.

      Также в выпуске:

      В Харькове задержали подозреваемого в заказе убийства ветерана АТО Виталия Олешко.

      Украинская православная церковь Московского патриархата созвала внеочередной Синод.

      На Мариупольском направлении Россия стягивает снайперов-чеченцев к линии соприкосновения в Украине.

      В Одессе проходит заседание временной следственной комиссии по делу Екатерины Гандзюк и других активистов.

      Теги: Выпуск новостей Украинцы в плену РФ Конфликт в Азовском море Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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