Выпуск новостей за 16:00: Адвокаты украинских моряков. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 17 ноября по состоянию на 16:00 – в группу, которая будет защищать украинских пленных моряков, вошло 32 адвоката. Координирует защитников военнопленных Николай Полозов, который ранее был адвокатом Надежды Савченко. В ОБСЕ зафиксировали увеличение техники боевиков вблизи Луганска. Террористы 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранили двух украинских военнослужащих.

Также в выпуске: В Харькове задержали подозреваемого в заказе убийства ветерана АТО Виталия Олешко. Украинская православная церковь Московского патриархата созвала внеочередной Синод. На Мариупольском направлении Россия стягивает снайперов-чеченцев к линии соприкосновения в Украине. В Одессе проходит заседание временной следственной комиссии по делу Екатерины Гандзюк и других активистов.