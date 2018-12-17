Випуск новин за 16:00: Адвокати українських моряків. Ситуація на фронті

У випуску новин за 17 грудня станом на 16:00 – до групи, яка захищатиме українських полонених моряків, увійшло 32 адвокати. Координує захисників військовополонених Микола Полозов, який раніше був адвокатом Надії Савченко. В ОБСЄ зафіксували збільшення техніки бойовиків поблизу Луганська. Терористи 16 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, поранили двох українських військових.

Також у випуску: У Харкові затримали підозрюваного у замовленні вбивства ветерана АТО Віталія Олешка. Українська православна церква Московського патріархату скликала позачерговий Синод. На Маріупольському напрямку Росія стягує снайперів-чеченців до лінії зіткнення в Україні. У Одесі триває засідання тимчасової слідчої комісії щодо справи Катерини Гандзюк та інших активістів.