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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Випуск новин за 16:00: Адвокати українських моряків. Ситуація на фронті

      Випуск новин 39 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 грудня станом на 16:00 – до групи, яка захищатиме українських полонених моряків, увійшло 32 адвокати. Координує захисників військовополонених Микола Полозов, який раніше був адвокатом Надії Савченко. В ОБСЄ зафіксували збільшення техніки бойовиків поблизу Луганська. Терористи 16 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, поранили двох українських військових.

      Також у випуску: 

      У Харкові затримали підозрюваного у замовленні вбивства ветерана АТО Віталія Олешка.

      Українська православна церква Московського патріархату скликала позачерговий Синод.

      На Маріупольському напрямку Росія стягує снайперів-чеченців до лінії зіткнення в Україні.

      У Одесі триває засідання тимчасової слідчої комісії щодо справи Катерини Гандзюк та інших активістів.

      Теги: Випуск новин Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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