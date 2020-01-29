Выпуск новостей за 16:00: Авиасообщение с Китаем. Вакцины от коронавируса
В выпуске новостей за 29 января состоянию на 16:00 – Украина из-за риска распространения коронавируса со следующей недели прекращает прямое авиасообщение с Китаем. В Гонконге заявили о разработке вакцины от коронавируса.
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