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      Выпуск новостей за 16:00: Авиасообщение с Китаем. Вакцины от коронавируса

      Выпуск новостей 63 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 января состоянию на 16:00 – Украина из-за риска распространения коронавируса со следующей недели прекращает прямое авиасообщение с Китаем. В Гонконге заявили о разработке вакцины от коронавируса.

      Также в выпуске:

      Владимира Путина хотят сделать верховным правитилем.

      В Запорожье от гриппа умерла 51-летняя женщина.

      Украинский моряк Евгений Масленников исчез с иностранного судна "Грин Италия", которое направлялось в США.

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      Теги: Выпуск новостей авиация Китай
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