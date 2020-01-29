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      КОРОНАВІРУС 2020 ПАРЄ УГОДА СТОЛІТТЯ ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
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      КОРОНАВІРУС 2020 ПАРЄ УГОДА СТОЛІТТЯ ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      Випуск новин за 16:00: Авіасполучення з Китаєм. Вакцини від коронавірусу

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 січня станом на 16:00 – Україна через ризик поширення коронавірусу з наступного тижня припиняє пряме авіасполучення з Китаєм. У Гонконгу заявили про розробку вакцини від коронавірусу.

      Також у випуску:

      Володимира Путіна хочуть зробити верховним правитилем. 

      У Запоріжжі від грипу померла 51-річна жінка.

      Український моряк Євген Масленников зник із іноземного судна "Грін Італія", яке прямувало до США.

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      Теги: Випуск новин авіація Китай
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