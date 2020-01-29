Випуск новин за 16:00: Авіасполучення з Китаєм. Вакцини від коронавірусу
У випуску новин за 29 січня станом на 16:00 – Україна через ризик поширення коронавірусу з наступного тижня припиняє пряме авіасполучення з Китаєм. У Гонконгу заявили про розробку вакцини від коронавірусу.
Також у випуску:
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Український моряк Євген Масленников зник із іноземного судна "Грін Італія", яке прямувало до США.
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