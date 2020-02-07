Выпуск новостей за 16:00: Бунт профсоюзов. Скандал россиянки с пограничниками

В выпуске новостей за 7 февраля по состоянию на 16:00 – профсоюзы протестуют против инициированных властью изменений трудового кодекса. Там считают, что они ограничат права работников и профсоюзных организаций. В аэропорту "Жуляны" россиянка устроила истерику пограничникам, потому что ее не пустили в Украину. Женщина попыталась дать им 500 долларов взятки, но россиянку отправили домой

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Консула Украины в Молдове обвиняют в изнасиловании 17-летней девочки.

Будапешт хочет, чтобы Украина изменила языковые нормы закона о среднем образовании. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.