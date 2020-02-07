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      Выпуск новостей за 16:00: Бунт профсоюзов. Скандал россиянки с пограничниками

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 февраля по состоянию на 16:00 – профсоюзы протестуют против инициированных властью изменений трудового кодекса. Там считают, что они ограничат права работников и профсоюзных организаций. В аэропорту "Жуляны" россиянка устроила истерику пограничникам, потому что ее не пустили в Украину. Женщина попыталась дать им 500 долларов взятки, но россиянку отправили домой

      Также в выпуске:

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      Теги: Украина – Россия Госпогранслужба Профсоюз Выпуск новостей
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