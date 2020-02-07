Випуск новин за 16:00: Бунт профспілок. Скандал росіянки з прикордонниками

У випуску новин за 7 лютого станом на 16:00 – профспілки протестують проти ініційованих владою змін трудового кодексу. Там вважають, що вони обмежать права працівників і профспілкових організацій. У аеропорту "Жуляни" росіянка влаштувала істерику прикордонникам, бо її не пустили в Україну. Жінка спробувала дати їм 500 доларів хабара, але росіянку відправили додому зворотним рейсом.

Також у випуску: У Мукачево на Закарпатті внаслідок стрілянини постраждали двоє чоловіків. Один із потерпілих – Артур Пашкуляк, якого пов'язують із колишнім нардепом Михайлом Ланьо. Консула України в Молдові звинувачують у зґвалтуванні 17-річної дівчинки. Будапешт хоче, щоб Україна змінила мовні норми закону про середню освіту. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.