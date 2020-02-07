17:14
7 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бердимухамедов і 50 відтінків сірого. Улюблена іграшка Кирила
      Вєсті Кремля
      23:04, 6 лютого
      Вєсті.UA: Кінець дружби з Коломойським. Навчання депутатів у бійках
      Вєсті.UA
      20:25, 6 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ

      Випуск новин за 16:00: Бунт профспілок. Скандал росіянки з прикордонниками

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 лютого станом на 16:00 – профспілки протестують проти ініційованих владою змін трудового кодексу. Там вважають, що вони обмежать права працівників і профспілкових організацій. У аеропорту "Жуляни" росіянка влаштувала істерику прикордонникам, бо її не пустили в Україну. Жінка спробувала дати їм 500 доларів хабара, але росіянку відправили додому зворотним рейсом.

      Також у випуску:

      У Мукачево на Закарпатті внаслідок стрілянини постраждали двоє чоловіків. Один із потерпілих – Артур Пашкуляк, якого пов'язують із колишнім нардепом Михайлом Ланьо.

      Консула України в Молдові звинувачують у зґвалтуванні 17-річної дівчинки.

      Будапешт хоче, щоб Україна змінила мовні норми закону про середню освіту. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

      Не знала, що не можна у цей й*баний Крим, – росіянка влаштувала істерику у "Жулянах": відео 18+
      сьогодні
      9330
      Теги: Україна – Росія Випуск новин Профспілки Держприкордонслужба
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Субсидії не вирішать усіх проблем українців, або Як зробити людей заможнішими
      Юрій Вітренко 27
      сьогодні , 16:30 Як не купити фальсифіковані ліки та що робити, якщо це сталося
      Олександр Бевза 299
      4 лютого , 15:23 Акції техкомпаній ростуть: чи варто чекати нової "економічної бульбашки"
      534
      сьогодні , 15:37 Російські спецпризначенці воюють на Донбасі: резонансні фотодокази
      Михайло Макарук 311
      сьогодні , 15:00 Виклики нового десятиліття: як Україні повернути території та перемогти Кремль
      Юрій Шуліпа 285
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук