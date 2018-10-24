Выпуск новостей за 16:00: Декларации работников СБУ. Дело Насирова
В выпуске новостей за 24 октября по состоянию на 16:00 – Верховный суд в Киеве не разрешил открыть декларации чиновников Службы безопасности, отклонив таким образом иск Центра противодействия коррупции, поданный еще девять месяцев назад. Роман Насиров не смог обжаловать решение суда об увольнении с должности главы ГФС, поскольку правительство на судебное заседание не направило ответчика.
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