Випуск новин за 16:00: Декларації працівників СБУ. Справа Насірова

У випуску новин за 24 жовтня станом на 16:00 – Верховний суд в Києві не дозволив відкрити декларації посадовців Служби безпеки, відхиливши таким чином позов Центру протидії корупції, поданий ще дев'ять місяців тому. Роман Насіров не зміг оскаржити рішення суду щодо звільнення з посади голови ДФС, оскільки уряд на судове засідання не надіслав відповідача.

Також у випуску: Військового командира підозрюють у приховуванні ДТП з постраждалим солдатом. Росіянин намагався в'їхати до України з тілом власної дружини на пасажирському сидінні. На Сумщині невідомий скоїв замах на директора підприємства, яке займається охороною нафтопроводів. У Львові водій у стані сильної алкогольної інтоксикації розбив чотири припарковані автомобілі, після чого заснув.