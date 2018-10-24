Випуск новин за 16:00: Декларації працівників СБУ. Справа Насірова
У випуску новин за 24 жовтня станом на 16:00 – Верховний суд в Києві не дозволив відкрити декларації посадовців Служби безпеки, відхиливши таким чином позов Центру протидії корупції, поданий ще дев'ять місяців тому. Роман Насіров не зміг оскаржити рішення суду щодо звільнення з посади голови ДФС, оскільки уряд на судове засідання не надіслав відповідача.
Також у випуску:
Військового командира підозрюють у приховуванні ДТП з постраждалим солдатом.
Росіянин намагався в'їхати до України з тілом власної дружини на пасажирському сидінні.
На Сумщині невідомий скоїв замах на директора підприємства, яке займається охороною нафтопроводів.
У Львові водій у стані сильної алкогольної інтоксикації розбив чотири припарковані автомобілі, після чого заснув.
Джерело: 24 канал
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