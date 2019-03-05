Выпуск новостей за 16:00: Дело Гандзюк. Смерть на передовой

В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 16:00 – дело убийства Екатерины Гандзюк пытаются слить. Об этом заявляют друзья погибшей, которые указывают на вялость прокуроров, покрывание политиками своих однопартийцев и содействие подозреваемым. В результате вражеского обстрела погиб 19-летний Богдан Гаврилов из Ивано-Франковской области.

Также в выпуске: Журналисты "Бигус.инфо" показали, как топ-чиновники наживаются на хищении оборонного комплекса. В Киеве убили главного свидетеля по делу "бриллиантовых прокуроров". "Укроборонпром" прокомментировал расследование "Наши деньги".