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      Выпуск новостей за 16:00: Дело Гандзюк. Смерть на передовой

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 16:00 – дело убийства Екатерины Гандзюк пытаются слить. Об этом заявляют друзья погибшей, которые указывают на вялость прокуроров, покрывание политиками своих однопартийцев и содействие подозреваемым. В результате вражеского обстрела погиб 19-летний Богдан Гаврилов из Ивано-Франковской области.

      Также в выпуске:

      Журналисты "Бигус.инфо" показали, как топ-чиновники наживаются на хищении оборонного комплекса.

      В Киеве убили главного свидетеля по делу "бриллиантовых прокуроров".

      "Укроборонпром" прокомментировал расследование "Наши деньги".

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      В Киеве убит бизнесмен Сергей Киселев, связанный с делом "бриллиантовых прокуроров"
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      Теги: Выпуск новостей Дело Екатерины Гандзюк Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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