Выпуск новостей за 16:00: Дело Гандзюк. Смерть на передовой
В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 16:00 – дело убийства Екатерины Гандзюк пытаются слить. Об этом заявляют друзья погибшей, которые указывают на вялость прокуроров, покрывание политиками своих однопартийцев и содействие подозреваемым. В результате вражеского обстрела погиб 19-летний Богдан Гаврилов из Ивано-Франковской области.
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Источник: 24 канал
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