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      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
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      Випуск новин за 16:00: Справа Гандзюк. Смерть на передовій

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 березня станом на 16:00 – справу вбивства Катерини Гандзюк намагаються злити. Про це заявляють друзі загиблої, які вказують на млявість прокурорів, покривання політиками своїх однопартійців та сприяння підозрюваним. Унаслідок ворожого обстрілу загинув 19-річний Богдан Гаврилів з Івано-Франківщини.

      Також у випуску:

      Журналісти "Бігус.інфо" показали, як топ-чиновники наживаються на розкраданні оборонного комплексу. 

      У Києві вбили головного свідка у справі "діамантових прокурорів".

      "Укроборонпром" прокоментував розслідування "Наші гроші".

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      Теги: Випуск новин Справа Катерини Гандзюк Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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