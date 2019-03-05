Випуск новин за 16:00: Справа Гандзюк. Смерть на передовій

У випуску новин за 5 березня станом на 16:00 – справу вбивства Катерини Гандзюк намагаються злити. Про це заявляють друзі загиблої, які вказують на млявість прокурорів, покривання політиками своїх однопартійців та сприяння підозрюваним. Унаслідок ворожого обстрілу загинув 19-річний Богдан Гаврилів з Івано-Франківщини.

Також у випуску: Журналісти "Бігус.інфо" показали, як топ-чиновники наживаються на розкраданні оборонного комплексу. У Києві вбили головного свідка у справі "діамантових прокурорів". "Укроборонпром" прокоментував розслідування "Наші гроші".