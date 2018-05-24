Выпуск новостей за 16:00: Дело катастрофы рейса МН-17. Заявление Турчинова
В выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 16:00 – малайзийский "Боинг" над Донецкой областью в 2014 году сбили "Буком" 53 бригады вооруженных сил России, основанной в Курске. Россия может начать наступление на Донбассе в июле – после Чемпионата мира по футболу.
Также в выпуске:
Трое пострадавших в ДТП во Львовской области до сих пор находятся в больнице. Двое – в тяжелом состоянии в реанимации.
Украинцы продолжают требовать освободить украинского пленника, который голодает одиннадцатый день в российской тюрьме.
В ПАСЕ требуют немедленно освободить политзаключенного Олега Сенцова.
Источник: 24 Канал
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