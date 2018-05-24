Випуск новин за 16:00: Справа катастрофи рейсу МН-17. Заява Турчинова

У випуску новин за 24 травня станом на 16:00 – малайзійський "Боїнг" над Донеччиною у 2014 році збили "Буком" 53 бригади збройних сил Росії, яка базується у Курську. Росія може розпочати наступ на Донбасі в липні – після Чемпіонату світу з футболу.

Також у випуску: Троє потерпілих у ДТП на Львівщині досі перебувають у лікарні. Двоє – у важкому стані в реанімації. Українці продовжують вимагати звільнити українського бранця, який голодує одинадцятий день у російській в'язниці. У ПАРЄ вимагають негайно звільнити політв'язня Олега Сенцова.