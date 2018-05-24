Випуск новин за 16:00: Справа катастрофи рейсу МН-17. Заява Турчинова
У випуску новин за 24 травня станом на 16:00 – малайзійський "Боїнг" над Донеччиною у 2014 році збили "Буком" 53 бригади збройних сил Росії, яка базується у Курську. Росія може розпочати наступ на Донбасі в липні – після Чемпіонату світу з футболу.
Також у випуску:
Троє потерпілих у ДТП на Львівщині досі перебувають у лікарні. Двоє – у важкому стані в реанімації.
Українці продовжують вимагати звільнити українського бранця, який голодує одинадцятий день у російській в'язниці.
У ПАРЄ вимагають негайно звільнити політв'язня Олега Сенцова.
Джерело: 24 Канал
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