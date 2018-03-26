Выпуск новостей за 16:00: Дело майдановцев. Смерть летчика Волошина
В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 16:00 – сегодня в суд должны принудительно привести главаря "титушек" Юрия Крысина. Николаевские полицейские уверяют, что Владислав Волошин был склонен к суициду, а глава Николаевской ОГА Алексей Савченко на него не давил.
Также в выпуске:
Трехсторонняя контактная группа договорилась о перемирии на Пасху.
В Польше задержали российского шпиона, который интересовался работой Минэнергетики.
Адвокаты Надежды Савченко подали апелляцию на решение суда, по которому депутат два месяца будет находиться в СИЗО.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии