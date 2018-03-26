Выпуск новостей за 16:00: Дело майдановцев. Смерть летчика Волошина

В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 16:00 – сегодня в суд должны принудительно привести главаря "титушек" Юрия Крысина. Николаевские полицейские уверяют, что Владислав Волошин был склонен к суициду, а глава Николаевской ОГА Алексей Савченко на него не давил.

Также в выпуске: Трехсторонняя контактная группа договорилась о перемирии на Пасху. В Польше задержали российского шпиона, который интересовался работой Минэнергетики. Адвокаты Надежды Савченко подали апелляцию на решение суда, по которому депутат два месяца будет находиться в СИЗО.