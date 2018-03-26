Випуск новин за 16:00: Справа майданівців. Смерть льотчика Волошина

У випуску новин за 26 березня станом на 16:00 – сьогодні в суд мають примусово привести ватажка "тітушок" Юрія Крисіна. Миколаївські поліцейські запевняють, що Владислав Волошин був схильний до суїциду, а очільник Миколаївської ОДА Олексій Савченко на нього не здійснював тиск.

Також у випуску: Тристороння контактна група домовилась про перемир'я на Великдень. У Польщі затримали російського шпигуна, який цікавився роботою Міненергетики. Адвокати Надії Савченко подали апеляцію на рішення суду, за яким депутатка два місяці перебуватиме в СІЗО.