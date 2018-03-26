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ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
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ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Випуск новин за 16:00: Справа майданівців. Смерть льотчика Волошина

Випуск новин 92 Читать новость на русском

У випуску новин за 26 березня станом на 16:00 – сьогодні в суд мають примусово привести ватажка "тітушок" Юрія Крисіна. Миколаївські поліцейські запевняють, що Владислав Волошин був схильний до суїциду, а очільник Миколаївської ОДА Олексій Савченко на нього не здійснював тиск.

Також у випуску:

Тристороння контактна група домовилась про перемир'я на Великдень.

У Польщі затримали російського шпигуна, який цікавився роботою Міненергетики.

Адвокати Надії Савченко подали апеляцію на рішення суду, за яким депутатка два місяці перебуватиме в СІЗО.

Теги: Євромайдан Тітушки Випуск новин Судді Новини Миколаєва
Джерело: 24 Канал
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