Выпуск новостей за 16:00: Дело Онищенко. Глава ЕС в Украине

В выпуске новостей за 18 февраля по состоянию на 16:00 – дело скандального экс-нардепа Александра Онищенко, который является организатором так называемой "газовой схемы", передали в суд. Глава Совета ЕС Дональд Туск вместе с украинцами почтит память Героев Небесной Сотни. Он встретится с президентом, премьером и примет участие в заседании Верховной Рады посвященной годовщине Евромайдана.

Также в выпуске: В России цинично сорвали заседание по делу украинского политзаключенного Павла Гриба. Украинское оружие представили на международной выставке в Объединенных Арабских Эмиратах. Новые санкции в отношении России уже на протяжении нескольких недель примут в Евросоюзе.