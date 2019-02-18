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      Выпуск новостей за 16:00: Дело Онищенко. Глава ЕС в Украине

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 февраля по состоянию на 16:00 – дело скандального экс-нардепа Александра Онищенко, который является организатором так называемой "газовой схемы", передали в суд. Глава Совета ЕС Дональд Туск вместе с украинцами почтит память Героев Небесной Сотни. Он встретится с президентом, премьером и примет участие в заседании Верховной Рады посвященной годовщине Евромайдана.

      Также в выпуске:

      В России цинично сорвали заседание по делу украинского политзаключенного Павла Гриба.

      Украинское оружие представили на международной выставке в Объединенных Арабских Эмиратах.

      Новые санкции в отношении России уже на протяжении нескольких недель примут в Евросоюзе.

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      Теги: Новости Украины Новости России Дональд Туск Евросоюз Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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